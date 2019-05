LIVE | Gemert verdubbelt voorsprong, Hoogeloon kan in eigen huis geschiedenis schrijven

TOPSCORERS Geuns en Isbouts nek aan nek in topscorers­strijd

3 mei Met nog enkele wedstrijden te gaan is in diverse klassen te strijd om de topscorerstitel nog lang niet beslist. In de derde klasse gaan Chesron Geuns (NWC) en Erwin Isbouts (Valkenswaard) nek aan nek met ieder 23 doelpunten. Geuns zit echter in een competitie met 13 ploegen, waar Isbouts dit seizoen twee duels meer heeft om Geuns te verslaan (14 ploegen in de competitie.