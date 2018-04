LIVE: Mierlo-Hout gaat voor kampioenschap, RKVVO ontvangt EFC

Nieuwe Ge­mert-trai­ner Boeren en Helmonder Kreekels genomi­neerd voor Rinus Mi­chels-a­ward

20 april Reinald Boeren is genomineerd voor een prestigieuze Rinus Michels-award. De oefenmeester die volgend jaar aan de slag gaat bij Gemert maakt kans op de titel 'Amateurtrainer van het jaar'. ,,Dit is een mooie erkenning." Ook Helmonder Bertrand Kreekels is genomineerd.