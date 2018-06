LIVE: Milheezer Boys ontvangt ASV, Helmondia tegen SSE

COLUMN Het vertellen van de nooit vertelde anekdotes

9 juni Ernie Brandts wijst een keer. Dáár, die paal is het. Veertig jaar later staat het doel waar Rob Rensenbrink Oranje wereldkampioen had kunnen maken er nog steeds. Samen met Arie Haan duikt Brandts in het verleden. Kon Nederland überhaupt wel wereldkampioen worden in het dictatoriale Argentinië van Jorge Videla? Zondagavond gaat Andere Tijden Sport terug naar die bijzondere drie weken in juni 1978.