LIVE | Nuenen geeft het alsnog weg in verlenging: Groen Wit komt langszij

NWC’er Youri van Brussel verkast naar Valkens­waard: ‘Ze hebben erg veel indruk op mij gemaakt’

Aanvaller Youri van Brussel (29) gaat NWC voor de derde keer verlaten. Nadat hij in de jeugd naar Helmond Sport vertrok en later zijn geluk bij Gemert ging beproeven, wordt SV Valkenswaard zijn volgende avontuur. Die ploeg gaat aan kop in 2E en kan zondag in de uitwedstrijd tegen De Valk het kampioenschap behalen. NWC staat in dezelfde klasse zevende geklasseerd.