LIVE | Oirschot Vooruit krijgt De Valk op bezoek, Mierlo-Hout ontvangt Sparta’25

DISTRICTSBEKER Spoordonk­se Boys verlaat bekertoer­nooi met zevenklap­per

17 september Spoordonkse Boys heeft donderdagavond met een monsterzege afscheid genomen van het toernooi om de districtsbeker. De ploeg van trainer Coen Vos won in de derde en laatste poulewedstrijd met maar liefst 0-7 in Biezenmortel bij VCB. Beide in de vierde klasse uitkomende ploegen maakten al geen kans meer om de volgende bekerronde te bereiken.