LIVE | Ontknopingen naderen in het amateurvoetbal, wie wordt er kampioen en wie degradeert?

DERDE KLASSE D ZUID I RPC speelt gelijk, maar loopt toch uit in titelrace; DBS draait 3-0 achter­stand om in 3-5 zege

RPC is een punt uitgelopen in de titelrace met Bladella, maar bij de thuisploeg was er weinig tevredenheid over de eigen wedstrijd tegen Wilhelmina Boys. In een spannend duel heeft DBS een 3-0 achterstand omgebogen in een 3-5 overwinning.

15 mei