LIVE | Rood Wit ‘62 maakt indruk tegen ELI, UNA in de problemen tegen Jong ADO

Overzicht | Gemert draait wedstrijd in slotfase om door twee penalty’s, RKPVV spelers beginnen zonder scheenbe­scher­mers

29 september Weer een kersverse speelronde in het amateurvoetbal. Gemert-spits Thijs van Pol benut in de slotfase twee penalty's en draaide daarmee de wedstrijd tegen Quick om in het voordeel van zijn ploeg. Gemert won op eigen veld met 3-2 van Quick. In de tweede klasse won RKVVO met 0-3 op bezoek bij Oirschot Vooruit. Door deze overwinning is RKVVO koploper.