LIVE | SPV geeft flink gas in tweede helft tegen SVSH, Gemert op zoek naar de gelijkmaker

Het Eindhovens Dagblad doet deze zondagmiddag live twitterverslag van diverse amateurvoetbalwedstrijden. En dat zijn niet de minste. Zo speelt Gemert op eigen veld tegen Quick. Best Vooruit treft in de eerste klasse 't Zand. In de tweede klasse zijn er duels tussen Oirschot Vooruit en RKVVO en tussen Braakhuizen en Valkenswaard.