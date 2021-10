LIVE | Streekderby tussen Geldrop en Zeilberg wil maar niet loskomen

Programma amateur­voet­bal 9 en 10 oktober

9 oktober In 4E Zuid 1 staan in de derby De Raven tegen Bergeijk twee nog ongeslagen teams tegenover elkaar in Luyksgestel. Bergeijk heeft na twee speelronden de volle buit en De Raven pakte tot dusver vier punten. In 4F Zuid 2 is de stadsderby en topper HVV Helmond tegen Stiphout Vooruit. De gastheren wonnen hun eerste twee competitieduels en Stiphout Vooruit vergaarde vier punten. In 3D is de derby Handel tegen Boekel Sport een treffen tussen de nummers twee en vier van de ranglijst.