LIVE | Strijd om periodetitels, Gemert al snel op ruime voorsprong tegen koploper GVV Unitas

Eén keer protesteer­de mijn zoontje, ik hield voet bij stuk

16 november De bal was uit. Overduidelijk. Maar wie mocht hem uitnemen? Mijn zoontje zei direct dat de bal voor zijn ploeg was. 'Hij raakte hem als laatste aan, dan mogen wij uitnemen!', wijzend naar het jongetje naast hem. Ik zag het anders en zei dat de andere ploeg de bal kreeg. Eén keer protesteerde mijn zoontje. Ik hield voet bij stuk. Het was woensdagavond. Trainingsavond.