LIVE | Thuiswedstrijden voor Gemert en UNA, Nuenen moet punten gaan pakken

amateurvoetbalAls storm Dennis geen roet in het eten gooit, belooft het een mooie amateurvoetbalzondag te worden. We zijn onder meer aanwezig bij de thuiswedstrijden van derdedivisionisten Gemert (tegen Hoogland) en UNA (tegen Westlandia). Verder speelt Nuenen, dat de punten hard nodig heeft in de hoofdklasse, tegen Longa’30 en ontvangt koploper Brabantia tegen hekkensluiter Rhode.