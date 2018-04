LIVE: UNA hervat titelstrijd bij Hercules, Gemert ontvangt Bossche talenten

COLUMN Niet politiek correct, nee hij vertelde gewoon wat hij dacht

14 april Iedere wedstrijd is een finale. We vergaten onszelf te belonen. Het was een wedstrijd met twee gezichten. De bal is rond. Bla, bla, bla, bla, bla... Voetbalclichés. Wie op zondagavond om 19.00 uur met het bord op schoot zit, hoort een kakofonie aan dooddoeners over de lippen rollen van de meeste spelers en trainers die voor de camera staan. Chapeau voor de mediatrainers die hun werk goed hebben gedaan, maar dat gebladieblaat maakt geen indruk meer.