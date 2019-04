LIVE | UNA ontvangt Goes, Gemert kan geen steken laten vallen in titelstrijd

AmateurvoetbalHet kan zomaar gebeuren zondag. NWC op de platte kar door Asten. Dan moet het voor de derdeklasser wel allemaal meezitten. Zelf moet de ploeg winnen van Laar. Maar dan nog is NWC afhankelijk van Liessel en HBSV. Gemert is in de felle titelstrijd in de hoofdklasse verplicht te winnen. Nijnsel wil in derby tegen Boskant tiende zege op rij boeken. Derdedivisionist UNA ontvangt Goes.