LIVE: UNA op zoek naar aansluiting met koploper, Deurne naar Venray

COLUMN Stadion Kromme Zandweg was het strijdto­neel in 1935

28 april Zondag won Feyenoord zijn dertiende KNVB-beker. In Eindhoven staan er tien. In Helmond nul. Maar wist u dat wel drie keer een Helmonds team in de finale stond? Meest recent in 1985, toen Utrechtenaar John van Loen in de slotseconde alle hoop van Helmond Sport de grond in boorde, met zijn tegendraadse kopbal.