LIVE | Volg hier de ontknopingen in het amateurvoetbal

VIERDE KLASSE F ZATERDAG Anticlimax in kampioens­wed­strijd De Braak

Het zaterdagteam van De Braak is er dinsdagavond nog niet in geslaagd om de titel te pakken in de vierde klasse F. Een overwinning tegen enig overgebleven concurrent OSS’20 volstond. Deze leek er ook te komen maar diep in blessuretijd viel de gelijkmaker: 2-2.

10 mei