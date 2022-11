LIVE | Volg hier de verrichtingen in het Brabantse amateurvoetbal

VIERDE KLASSE E ONDO is effectief en verslaat Neerkandia

ASTEN-HEUSDEN - De overwinning op Neerkandia was verdiend. ONDO kreeg slechts een paar kansen, maar scoorde wel twee keer. ONDO-aanvoerder Joost Berkers opende de score met een schot laag in de hoek. Neerkandia-aanvoerder Max Verstappen had de gelijkmaker op zijn voet, maar miste de penalty. Diep in de tweede helft gooide Rudi Nijssen de wedstrijd in het slot met een schitterend schot, 2-0.

13 november