LIVE | Volg hier de verrichtingen op de amateurvoetbalvelden in de regio

Sander Heesakkers gestopt bij Geldrop door verhuizing en studie

Linksback Sander Heesakkers (27) zal in de tweede seizoenshelft niet meer in actie komen bij Geldrop. De verdediger, die in september 2021 vanuit het Belgische KFC Lille United terugkeerde bij de eersteklasser, is verhuisd naar Maastricht en houdt het voetballen voorlopig even voor gezien.

28 januari