LIVE | Wilhelmina Boys knokt zich terug van achterstand, Mierlo-Hout aan de leiding in de derby

Ondanks een hoop afgelastingen hebben we wel degelijk een mooi amateurvoetbalprogramma in het vooruitzicht. Berghem Sport neemt het op tegen Rhode, Oirschot Vooruit gaat op bezoek bij Braakhuizen en Mierlo-Hout speelt de derby tegen Sparta’25. Dit en meer in ons liveblog!