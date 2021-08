Loodzware loting voor UNA met reis naar Spakenburg, Gemert thuis tegen TEC

De Zeelsternaren bewaren goede herinneringen aan het blauwe deel van het vissersdorp. Tien jaar geleden stuurde UNA in de eerste ronde van – toen nog de Amstel Cup - de bezoekers met een 2-0 nederlaag naar huis. Erwin Isbouts was twee keer trefzeker.

In het seizoen 2016-2017 speelden beide ploegen in de tweede divisie tegen elkaar. UNA hield de zaterdagploeg in eigen huis op 1-1. Het thuisduel werd met 1-0 gewonnen dankzij een hevig bekritiseerd doelpunt van Niek van Boekel die met de hand zou hebben gescoord. Spakenburg degradeerde rechtstreeks en UNA moest in de nacompetitie het onderspit delven na een barrage met Harkemase Boys. Rob van Boekel (34) moest even slikken nadat de routinier hoorde dat het Spakenburg was geworden. ,,Op papier de allerzwaarste”, aldus de middenvelder. ,,Ik zie al uitspraken vooraf aan de competitie dat ze zichzelf tot favoriet voor de titel in de tweede divisie uitroepen. Van de andere kant mooi dat we weer een keer naar De Westmaat mogen. Laten we ons maar vasthouden aan de goede resultaten die we in het verleden tegen Spakenburg hebben geboekt.”

Gemert

Gemert trof het ook niet echt. De formatie van Reinald Boeren krijgt TEC uit Tiel op bezoek. Net als Spakenburg in de tweede divisie uitkomend. ,,Ai, ai, ai een oude bekende”, was de eerste reactie van Gemert-aanvoerder Joost Habraken. ,,Daar hebben we nog een appeltje mee te schillen.” In het seizoen 2014-2015 werd TEC kampioen en Gemert een goede tweede. Habraken: ,,Een goed voetballende ploeg met veel positiewisselingen weet ik nog van toen. Hoe het nu is weet ik niet, maar in ieder geval leuk dat we thuis spelen.”

Gemert was in de eerste kwalificatieronde vrijgeloot. UNA kreeg ook vrije doorgang. De Zeelsternaren hoefden niet in actie te komen omdat het vorig seizoen de eerste ronde van de KNVB-beker bereikte, maar uiteindelijk (net als 25 andere amateurverenigingen) het toernooi wegens de coronaperikelen niet mocht afmaken

Speeldata

De tweede kwalificatieronde met 50 amateurverenigingen wordt gespeeld op 21,22 en 23 september. Profclubs stromen pas in wanneer het hoofdtoernooi (oktober) begint. Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse komen pas in de tweede ronde (december) in actie.