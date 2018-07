Loting KNVB-beker: Marvilde op bezoek bij tweedeklasser Te Werve

Degradant ASV'33 verrast door KNVB: volgend seizoen toch in vierde klasse

22 juni Goed nieuws voor voetbalvereniging ASV'33 uit Aarle-Rixtel. De ploeg degradeerde dit seizoen via de nacompetitie naar de vijfde klasse, maar vrijdagmiddag kreeg de club bericht van de KNVB. ASV'33 mag in het seizoen 2018/2019 toch uitkomen in de vierde klasse.