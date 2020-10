Loting tweede ronde KNVB beker voor onbepaalde tijd uitgesteld; Hoop voor UNA?

Afgelastin­gen amateur­voet­bal: twintig wedstrij­den uitgesteld door corona

11 oktober Inmiddels gaan al twintig wedstrijden van Zuidoost-Brabantse ploegen in het amateurvoetbal zondag 11 oktober niet door vanwege corona. In de eerste klasse C is Best Vooruit - Brabantia komen te vervallen vanwege corona bij de Strijpse club.