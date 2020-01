Loting vervolg districtsbeker Zuid 1 en Zuid 2 op donderdag 6 februari bij Brabantia

Hoofdklasser Nuenen en eersteklasser Brabantia gaan in Zuid 1 sowieso in de koker. Daar kan nog Best Vooruit bij komen, die ploeg treft donderdag Zwaluw VFC. Verder in de achtste finale: Moerse Boys, Unitas, Nemelaer, Altena, Cluzona, Tricht. Bavel, Gastel, Halsteren zat. en Victoria’03. Er moeten nog vier wedstrijden uit de vierde ronde worden afgewerkt. Alem - Achilles Veen is afgelast op 28 januari en wordt later ingehaald, Sliedrecht - Halsteren is dinsdag, Baronie - Kloetinge woensdag, Best Vooruit - Zwaluw VFC donderdag.