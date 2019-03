Lotte van Mourik weer goud waard voor Someren/NWC

DSE - Someren/NWC 1-3.

De wedstrijd in Etten-Leur was een prooi voor de dames van Someren/NWC. Het bezoekende team van trainer Ivo Veltrop kwam wat gelukkig op voorsprong door een eigen doelpunt. Lotte van Mourik toonde vervolgens haar waarde door 0-2 te laten aantekenen. Na de pauze sloop er wat onrust in het spel van Someren/NWC. DSE kwam ook op het scorebord waardoor de spanning weer terug was. Maar na een vlijmscherpe counter deed Lotte van Mourik het duel in het slot.