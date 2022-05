Luc Lentjes verruilt Gemert voor Mierlo-Hout

TWEEDE KLASSE H Oirschot Vooruit en Sparta'25 doen uitsteken­de zaken in strijd om ticket nacompeti­tie

Oirschot Vooruit en Sparta'25 deden uitstekende zaken in de strijd voor een plek in de nacompetitie. Beerse Boys leed een pijnlijke nederlaag in blessuretijd en ziet de derde klasse naderen.

12 mei