Luc Nouwen maakt er twee voor winnend De Valk; Mierlo-Hout wint weer overtuigend

Brabantia - Valkenswaard 0-2.

Na twintig minuten kwam Jordi van Meurs namens de bezoekers vrij voor het doel en rondde hij koelbloedig af, 0-1. Dit bleek ook de ruststand, maar dat was voornamelijk te danken aan doelman Youri Rouleaux die twee keer uitstekend redding bracht. In de tweede helft bleef Valkenswaard beter al had Brabantia meer spelaandeel. De thuisploeg scoorde echter niet meer, dat deed Jordy Maes wel. Uit een hoekschop kopte hij twintig minuten voor tijd de 0-2 tegen de touwen.

De Valk - RPC 3-0.

Met twee treffers had Luc Nouwen een belangrijk aandeel in de makkelijke overwinning van De Valk op RPC. In de eerste helft had de thuisploeg een groot overwicht, maar pas op slag van rust viel de openingstreffer van de voet van doelpuntenmachine Joran Vermeulen. In de tweede helft stond Luc Nouwen op, eerst verdubbelde hij op aangeven van Vermeulen de voorsprong na een uur spelen. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal bepaalde Nouwen, op aangeven van Ferre Devos, de eindstand op 3-0.

Mierlo-Hout - Hoogeloon 3-0.

Een goed georganiseerd Hoogeloon hield koploper Mierlo-Hout lange tijd op een gelijke stand, maar toen een kwartier voor tijd uitblinker Yassin Magazi de score opende voor de ploeg van trainer Raymond Koenraadt, was het verzet gebroken. In de eerste helft was het voor de thuisploeg moeilijk om een gaatje te vinden in de Hoogeloonse defensie. Dani Deelen was dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet belandde op de paal. Nadat Magazi had gescoord was hij ook aangever bij de 2-0 van Chafik Mezziani. Diezelfde Mezziani bepaalde de eindstand op 3-0.

Oirschot Vooruit - Wilhelmina’08 0-1.

Na een afwachtend begin van beide ploegen kregen de bezoekers op het kwartier een strafschop, deze werd benut. Oirschot Vooruit deed in de eerste helft wat het kon maar de verdiende gelijkmaker viel niet. Ook in de tweede helft had de thuisploeg een licht overwicht, de gelijkmaker hing lange tijd in de lucht maar nadat Job van Gestel een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg en mocht inrukken ebde het geloof weg. De bezoekers kregen daarna mogelijkheden om het duel op slot te gooien maar er werd niet meer gescoord.

Rood-Wit V - NWC 0-2.

Het publiek op sportpark De Korze werd in de eerste helft niet verwend. Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld en kansen waren er nauwelijks. Na een uur spleen kwam NWC, dat op dat moment het initiatief had, terecht op voorsprong; Arne van Geffen rondde een snelle counter beheerst af. Via Giovanni van Bladel was Rood Wit V niet veel later dicht bij de gelijkmaker maar zijn inzet ging rakelings naast de paal. Vijf minuten voor tijd werd het duel beslist; op aangeven van Van Geffen schoot Luc Castelijns de 0-2 tegen de touwen.