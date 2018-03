Lukas Erens doet het vooral voor de kleedkamerhumor bij RPC

Zeg nooit nooit, maar het lijkt er op dat Lukas Erens (40) nu echt bezig is aan zijn laatste duels als voetballer. Dat in tijden van zeldzame commotie bij RPC.

In de wedstrijd met koploper Someren van twee weken geleden debuteerde de 16-jarige Quinn van Groningen voor RPC. Aanvoerder van de Eindhovenaren was toen Lukas Erens (40), om maar aan te geven wat de reden is dat de verdediger zich af en toe een vaderfiguur in de selectie voelt. ,,Het houdt me jong", ervaart Erens. ,,Naast lichamelijk fit blijven is de kleedkamerhumor met die jonge gasten de voornaamste reden dat ik nog voetbal."

Dat doet Erens sinds zijn debuut bij de amateurs van FC Eindhoven al 24 jaar in een eerste elftal. Nu is hij bezig aan zijn tweede periode bij RPC, in een tijd dat het bij de onbesproken club op trainersgebied onrustig is. Erens: ,,Dat is niet des RPC's. Ik kom hier met tussenpozen al twintig jaar en dat een coach tussendoor weggaat, maakte ik niet eerder mee."

Volledig scherm Archiefbeeld van Goeran van den Heuvel. Hij staat nu per direct aan het roer bij RPC.

Trainer Niels Seuntjens vertrok onlangs voortijdig, nadat hij eerder al aangaf aan het eind van het seizoen RPC te verlaten. ,,Niels is met andere verwachtingen binnengekomen, want RPC is een mooie club maar wel een met een gebruiksaanwijzing als het gaat om randvoorwaarden en frequentie in trainen. Dat ging niet helemaal lekker en met een smalle groep kun je op dinsdag zomaar met slechts acht spelers op het trainingsveld staan. Dan moet je terugvallen op de A-jeugd en daar liet Niels een kans liggen, denk ik. Op een gegeven moment kwam er frustratie van beide kanten."

Quote Voor komend seizoen was Goeran van den Heuvel al gecontracteerd, die nu per direct voor de groep staat.

Voor het duel met Marvilde van morgen mist RPC Noud Ackermans en Tijn van Vlerken door een schorsing en is Joris van der Steen nog geblesseerd. Een groot gemis, terwijl er na een slechte serie punten nodig zijn en het een kwestie van aan- of afhaken is in de strijd om de bovenste plaatsen. Marvilde herbergt met Tayfun Yilmaz, Sander Bertels en Max van de Gevel drie oud-RPC'ers. ,,Die strijd is leuk, lekker tegen elkaar aan zeveren", blikt Erens vooruit. ,,Uit de komende drie duels moeten twee zeges komen. Tegen Someren waren we zeventig minuten de betere, maar scoren we niet. Zij wel. Het zit er dus wel in."

Uitlaatklep