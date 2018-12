Luuc Bonnema debuteert volgend seizoen als hoofdtrainer bij Gestel

“Het was voor mij geen lastig besluit om komende zomer als speler te stoppen”, vertelt Bonnema. “Al vanaf het begin van dit seizoen had ik me ten doel gesteld om volgend jaar hoofdtrainer te worden. Het is allemaal vrij snel gegaan, ik had hele goede gesprekken met voorzitter Herman Brugmans van Gestel. Ik heb er veel zin in om met de staf en spelers een mooi seizoen te draaien.”