Luuk Seijkens helpt Neerkandia aan derbyzege: ‘Ik ken wat jongens van ONDO, dan is het leuk om te winnen’

VIERDE KLASSE G (ZUID 2) Laarbeekse derby levert geen winnaar op, jonge doelpunten­ma­kers op de weg terug

De start in het kalenderjaar 2023 was voor ELI en ASV’33 niet verkeerd. Beide teams waren bezig aan een opmars. In de Laarbeekse confrontatie moesten de elftallen genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1.