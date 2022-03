Maarheeze kansloos onderuit tegen koploper; ‘Teleurstellend’ gelijkspel voor Neerkandia

Vierde Klasse D

Maarheeze - Laar 0-3.

Waar Maarheeze op een stuntje hoopte, keek de thuisploeg na een minuut spelen al tegen een achterstand aan. Stijn Jacobs opende de score voor koploper Laar. Maarheeze herpakte zich en kreeg kansen op de gelijkmaker. Een inzet van Sammy Dirkx belandde in de negentiende minuut op de paal en de rebound van Ralf van Beek werd ternauwernood gekeerd door keeper Mike Betting. In de 31ste minuut bracht Betting ook redding toen Van Beek op aangeven van Dirkx in kansrijke positie verscheen. Jochem Neijnens verdubbelde in de 39ste minuut de voorsprong voor Laar, 0-2. En in de 43ste minuut was het helemaal over en sluiten voor Maarheeze toen Semih Atalay de 0-3 maakte. De tweede helft was een formaliteit, Laar kwam nauwelijks meer in de problemen.

Bieslo - FC Cranendonck 0-2.

FC Cranendonck hield nummer laatst Bieslo lang in leven. Na zeventien minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Ralph van Meijl tekende voor de 0-1. ,,Eigenlijk hadden we het in de eerste helft al moeten beslissen, als je kritisch bent", analyseerde FC Cranendonck-trainer Ronny Everaerts. Dat deed zijn ploeg niet en toen Bieslo vlak na rust een penalty kreeg, leek het zelfs even gelijk te worden. Dat gebeurde niet, de pingel ging over. In de blessuretijd verdubbelde FC Cranendonck de marge alsnog. De keeper van de thuisploeg ging mee naar voren om de gelijkmaker te forceren, de bal viel niet goed en in de counter scoorde Bram de Leest de 2-0.

Vierde klasse E

Neerkandia - Grashoek 1-1.

Een verrassend gelijkspel tegen de voorlaatste ploeg op de ranglijst voor Neerkandia. ,,Een teleurstellend gelijkspel inderdaad, ook nog tegen mijn oude club”, bevestigde Neerkandia-oefenmeester Nelis Luijten. ,,Het was een vervelende op een slecht veld.” Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Grashoek kwam op 0-1 en het antwoord van Neerkandia kwam van Thijs Mennen: 1-1. ,,In de tweede helft hebben we de kansen om te winnen wel gehad, maar de keeper van Grashoek hield alles tegen. Hij is wat mij betreft the man of the match”, aldus Luijten.