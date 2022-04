Maarheeze krijgt drie keer rood en wint toch; Jeugdspeler Vermeulen matchwinner bij FC Cranendonck

Vierde klasse D

FC Cranendonck - Roggel 2-1.

,,Een dik verdiende overwinning. Het eerste uur speelde we geweldig”, aldus FC Cranendonck-trainer Ronny Everaerts. Na twaalf minuten kwam zijn ploeg al op voorsprong door een doelpunt van Rick Feijen. Daarna kwam er een gedwongen wissel. O-19 speler Mees Vermeulen kwam in het veld en scoorde nog geen minuut later de 2-0. In de tweede helft was het de doelman die Roggel overeind hield, FC Cranendonck stuitte keer op keer op de doelverdediger. Roggel scoorde nog tegen uit een hoekschop, maar het bleef bij 2-1.