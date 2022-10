Maarheeze-trainer gunt zichzelf basisplek, vanwege afwezige spelers; Doelpuntenfestijn bij Neerkandia - SSE

Neerkandia - SSE 4-2.

De thuisploeg schoot uit de startblokken en al na dertien minuten stond het 2-0 op sportpark De Moostdijk dankzij treffers van Rens Martens en Luuk Seijkens. SSE kwam op het kwartier terug in de wedstrijd dankzij Erwin Altena, dit was tevens de ruststand. Aan het begin van de tweede helft viel de derde treffer van de thuisploeg via wederom Martens. Nadat Kjell Kusters het duel in slot gooide bepaalde Altena de eindstand op 4-2.

Budel - Maarheeze 3-1.

Trainer Erik Schaeken van Maarheeze had zichzelf ook een basisplaats gegeven in de derby tegen Budel, aangezien enkele spelers van zijn elftal waren een weekend weg waren. De start van Maarheeze was uitstekend en het kwam via een benutte vrije trap van Ralf van Beek op voorsprong. Daarna dacht Maarheeze recht te hebben op een strafschop maar deze werd niet gegeven. Dean Dillen verschalkte in de slotfase van de eerste helft zijn eigen doelman waardoor beide teams met een 1-1 stand gingen rusten. De tweede helft was vijf minuten bezig toen Sepp Aendekerk Budel op voorsprong schoot uit een vrije trap. In de slotminuut schoot Rik Bogers een strafschop binnen, 3-1.

SVSH - FC Cranendonck 2-0.

Ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen leverde drie punten op voor de ploeg van trainer Niels Roijakkers. Vanaf het eerste fluitsignaal was de thuisploeg sterker. Halverwege de eerste helft bekroonde Wesley Maas het overwicht door de openingstreffer binnen te schieten. Ook in de tweede helft bleven de oranjehemden de bovenliggende partij en kreeg het enkele goede mogelijkheden. Daarvan werd er eentje benut door Bram van Mierlo.

RKMSV - Lierop 3-0.

De laatste vijf minuten van de eerste helft verliepen desastreus voor de ploeg van trainer Mark Lommen, daarin scoorde de thuisploeg drie keer. Tot aan de veertigste minuut waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en was er voor beide doelen genoeg te beleven. In de tweede helft drong Lierop aan maar het geloof in een goed resultaat was weg waardoor er geen verandering meer in de stand kwam,

ONDO - Rood-Wit’67 1-0.

De thuisploeg boekte een zwaarbevochten maar terechte 1-0 overwinning op Rood Wit'67. ONDO startte sterk en kreeg enkele goede mogelijkheden om op voorsprong te komen maar faalde in de afronding. Na ruim een kwartier spelen ging de aanvalsdrang ietwat liggen en leken beide ploegen met de brilstand op het scorebord aan de thee te gaan. Een laatste actie van Stan Berkers resulteerde echter in de openingstreffers die gemaakt werd door Ward Slegers. In de tweede helft consolideerde ONDO de voorsprong en kwam de overwinning nimmer in gevaar.