Maarheeze vermaakt thuispubliek met acht treffers; duur puntverlies Neerkandia

Vierde klasse D

Maarheeze - EMS 8-1. De ploeg vloog uit de startblokken toen Joey van Hoof er in de eerste minuut al 1-0 van maakte. Pas een dik half uur later viel de tweede treffer, welke op naam kwam van Remy Verhoeven. Het bleek niet de enige goal van Verhoeven, want door de 4-0 en 7-1 te maken, maakte hij een hattrick. Voor rust had ook Sammy Dirkx gescoord en na de pauze waren het Ralf van Beek en Jordy van Zon (tweemaal) die het net wisten te vinden. EMS gaf bij de stand van 4-0 wel nog een teken van leven, maar ging er uiteindelijk kansloos af.

Heythuysen - FC Cranendonck 3-1.

,,We misten zes tot zeven basisspelers, dan breekt het wel op‘’, opent FC Cranendonck trainer Ronny Everaerts na de nederlaag van zijn team. ,,Ik kan de ploeg niks verwijten, we missen teveel jongens. Wij hebben het nog redelijk op kunnen vangen met de jeugd, maar dan wordt de kwaliteit iets minder‘’, vervolgde Everaerts. Ralf van Meijl was aan de zijde van Cranendonck de enige doelpuntenmaker. Met een 3-0 achterstand op het scorebord benutte hij nog een strafschop. Rond het uur had Heythuysen al een strafschop binnen geschoten. Everaerts: ,,Na rust hadden we het tactisch omgezet en ging het beter. Zij krijgen echter een dubieuze strafschop en de laatste goal was eigenlijk buitenspel.‘’ In de slotminuten ontving de uitploeg nog een rode kaart, Marijn Monders was de ongelukkige.