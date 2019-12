Maas rekent op inhaalslag met Nuenen: ‘Koppen omhoog, schouders eronder en gas geven’

Aan het einde van een bar jaar voor Nuenen dienen zich weer wat lichtpuntjes aan. De hoofdklasser, die in 2019 maar 5 van de 29 competitieduels won, slechts twintig goals maakte en dit seizoen na zeven wedstrijden nog puntloos was, toont de laatste weken beterschap. ,,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons in de tweede seizoenshelft gaan redden en dat gevoel leeft ook in de spelersgroep”, vertelt verdediger Joey Maas (26). ,,Het zal zwaar worden, maar we weten wat ons te doen staat: koppen omhoog, schouders eronder en gas geven.”