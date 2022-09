Machteloos Gemert verliest van koploper ADO’20

Met assistent Tjapko Teuben als vervangend hoofdcoach was het begin nog goed van Gemert. De allereerste grote kans van de wedstrijd was namelijk voor de zwart-witten. Na een snelle counter schoot Kianu Verlinden snoeihard op de lat. Slechts een minuut later begon de ellende voor Gemert. Feyo Glim streepte de bal stijf in de kruising: 0-1. Niet veel later werd het 0-2 nadat Joey Verhoeven een voorzet compleet verkeerd wegwerkte. Danny Lute kreeg daardoor een vrije kans en schoot de tweede in het doel.