Marco Ayebi Duah verruilt Gestel voor De Valk

Toon van Veen keert terug naar Gestel

13:23 Toon van Veen (49) is volgend seizoen weer actief bij Gestel. Hij wordt er assistent-coach van hoofdtrainer Tonnie van de Wetering en tweede doelman. Die laatste rol vervulde Van Veen dit seizoen bij tweedeklasser FC Eindhoven AV. Nieuw bij Gestel is ook rechtsbuiten Ayoub Dadda. Hij komt van eersteklasser Venlosche Boys en speelde eerder bij VOS in Venlo.