Mariahout haalt uit; DVS snoept punt weg in Gerwen

Acht-WEC 3-0.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van WEC. Acht kreeg veel kansen, maar verzilverde er maar één. In de 22ste minuut was het Mathijs Huising die 1-0 scoorde. Dit was tevens de ruststand. In de tweede helft was het Bas Bornebroek die in de 66ste minuut kon binnenkoppen uit een vrije trap: 2-0. WEC probeerde nog wel om de achterstand te verkleinen maar waren niet bij machten. Acht scoorde nog wel een keer via Melvin van der Groen die in de 77ste minuut zijn vrije trap, als voorzet bedoeld, via de binnenkant van de paal zag binnenrollen: 3-0.

RKGSV-DVS 2-2.

Net voor rust maakte Bjorn Kreemers de 1-0. RKGSV domineerde, terwijl DVS voetbalde op de counter. Toch maakte de uitploeg 1-1. In de 56ste minuut was het Stan van der Heiden die scoorde. Gerwen kwam weer op voorsprong doordat Milos Milosevic met een kopbal de 2-1 maakte. Het werd in de blessuretijd gelijk nadat Rutger Roza een bal fraai binnenkopte in de winkelhaak: 2-2.

Tivoli-Mariahout 0-5.

Het was een grote uitslag, maar het had hoger kunnen zijn. Dennis Veldpaus scoorde 0-1. Tim Barten maakte de 0-2. Na rust was Stijn van de Bogaard direct trefzeker: 0-3. Invaller Danny van de Laar maakte de 0-4 en 0-5 en had nog een hattrick kunnen maken, maar zijn volley raakte de paal.

Pusphaira-EMK 4-2.

Pusphaira begon goed, omdat het in de eerste 25 minuten drie keer scoorde. Gijs Derks maakte de 1-0, Miguel Fernandes zorgde voor de 2-0 en speelde bovendien een sterke wedstrijd. Ruben van der Waerden zette de 3-0 op het scorebord. Toch kwam EMK terug tot 3-1 en 3-2 via respectievelijk Robert van de Ven en Sjoerd Stooker. In een veel minder aantrekkelijk tweede helft maakt Derks in de slotminuut de 4-2.

VOW-DOSL 2-1.

DOSL speelde beter en kwam via Ruben van Meijl na een halfuur spelen op 0-1. Daarna maakte VOW 1-1 door een fout achterin. In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Toch was de thuisploeg effectiever en benutte het een counter: 2-1.

ELI-Avesteyn 0-2.

De koploper was duidelijk de betere ploeg, maar had het geluk, dat het al na 30 seconden niet op een 1-0 achterstand kwam. Coen Brouwers schoot oog in oog met de doelman de bal langs de voor ELI verkeerde kant van de paal. In de 33ste minuut viel de langverwachte verdiende 0 -1. In de 56ste minuut maakte Avesteyn de 0-2. Hierna kwam ELI wat meer in de wedstrijd en wist ook enkele keren dichtbij de 1-2 te komen.

Boskant-Woenselse Boys 2-2.

Beide ploegen kregen kansen, maar die werden niet benut. Op slag van rust maakte Jay Jay Gramser een diepe bal beheerst af, 0-1. Na rust was het de eerste vijftien minuten aftasten, maar een goede actie over de achterlijn werd knap afgemaakt door Frank van der Heijden: 1-1. Twee minuten later kreeg Boskant een penalty: 2-1 via Rens van de Wijdeven. Daarna zochten de bezoekers met de lange bal de aanval. Uiteindelijk werd dit beloond, Jan Feyen scoorde met een knap afstandsschot: 2-2.