Mariahout koploper na riante zege; remise Tongelre na doelpuntenfestijn

Mariahout - Irene 5-1. Mariahout begon goed en zette meteen druk. Dennis Veldpaus zorgde na zeven minuten voor 1-0 en tien minuten later maakte Tim Barten de tweede Mariahoutse treffer. David van Rossum stelde Barten in de gelegenheid om zijn tweede te maken en dat lukte in de 33ste minuut, 3-0. Veldpaus maakte zijn tweede doelpunt, zo’n twintig minuten in de tweede helft, 4-0. Irene deed nog wat terug, 4-1 in de tachtigste minuut. Het was Veldpaus die uiteindelijk in de slotfase zijn hattrick maakte, 5-1.

Avesteyn - Nijnsel 2-3. Het eerste halfuur was voor Nijnsel en dat leverde twee treffers op via eerst Stef Witlox en daarna Stefan Hulsen. Toch maakte de thuisploeg kort voor rust nog de 1-2. Toen de 60 op het scorebord stond, werd het 2-2. Uiteindelijk wist Nijnsel toch te winnen. Arjan van Zutphen kon door na een uitbraak en maakte een kwartier voor het einde 2-3.

Pusphaira - Tivoli 2-1. De eerste twintig minuten domineerde Pusphaira en kreeg het meerde kansen. Toch was het Youness Bazhar, die met een (onbewuste) poeier in de verre kruising 0-1 maakte na 25 minuten. Vijf minuten voor rust werd het 1-1 door kappen, draaien en afronden van Thijs van Rijssel. Tivoli begon sterker na rust, maar toch was het de thuisploeg met het geluk in de afronding. Sean Connely gaf een bal voor en Gijs Derks kreeg een doorgeschoten bal bij de tweede paal, die hij binnentikte, 2-1 in de 66e minuut. Tivoli miste nog een grote kans en daarom bleven de punten in Woensel.

VOW - Woenselse Boys 1-1. Het was een gelijkopgaande wedstrijd. De goals vielen in het laatste gedeelte van de wedstrijd. VOW kwam na 66 minuten op 1-0 en in de blessuretijd viel de 1-1 via een kopbal van Maurice van Loenen.

Boskant - WEC 0-2. Boskant begon sterk, maar WEC had het fortuin in de afronding. In tien minuten tijd, voor de rust, scoorden de bezoekers uit Wijbosch tweemaal. In de tweede helft zat het wederom niet mee voor Boskant.

Boxtel - Tongelre 4-4. De wedstrijd ging gelijk op en er vielen veel goals. Het was 1-0 binnen een minuut. In de tiende minuut werd het gelijk via Tommy Sanders. Na een klein halfuur zorgde Danny van Veen voor 1-2, maar het werd gelijk in de 34ste minuut. Boxtel kwam door een defensieve fout van Tongelre even later op 3-2. De overige goals vielen in de tweede helft. Van Veen maakte zijn tweede goal na vijf minuten, 3-3. Emre Karakas maakte een kwartier voor tijd 3-4. Toch werd het nog gelijk, omdat Boxtel een indirecte vrije trap benutte, 4-4 in de 85ste minuut.

Essche Boys - Nieuw Woensel 1-4. Het was bij rust 0-2 door twee goals van Louange Kinsungila. Diezelfde Kinsungila maakte kort na rust 0-3. Een penalty zorgde voor 1-3 en Tom van de Pol besliste de wedstrijd op aangeven van Jordi Verhagen.