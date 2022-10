Mariahout laat zege wegglippen; Tongelre sterkste in derby

VIERDE KLASSE G (ZUID 1)Mariahout heeft in de slotseconde tegen Nijnsel een overwinning weggeven: 2-2. Tongelre was in de Eindhovense stadsderby met 2-0 te sterk voor Pusphaira.

Nieuw Woensel - Avesteyn 0-4.

Nieuw Woensel verloor ruim van Avesteyn. Individuele fouten en verkeerde keuzes maakten het verschil in het scoreverloop. Bij rust stond de uitploeg met 0-2 voor en de score werd in totaal verdubbeld in het tweede deel van de wedstrijd.

Nijnsel - Mariahout 2-2.

Het was een duel waar bijna alles in zat. In het begin waren er kansen over en weer en raakte Nijnsel de paal. Voor rust vielen geen goals. Mariahout kwam na een sterke start aan het begin van de tweede helft op 0-1 via Dennis Veldpaus. Een kwartier later stond het 1-1. Joep van Hoof knalde daarna een vrije trap vanaf twintig meter binnen en Mariahout kwam met 1-2 voor. Lang leken de geel-blauwen te winnen, maar de bezoekers maakte in de allerlaatste seconde 2-2.

Tongelre - Pusphaira 2-0.

Tongelre kwam na 22 minuten op 1-0 door Elo Turksma en maakte 2-0 een kwartier voor tijd via Emre Karakas. Ondanks de zege was het voor de thuisploeg een moeilijke wedstrijd, waarin het tegen zichzelf speelde. Slordigheden zorgden voor balverlies, maar het lukte Tongelre toch om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het had meer dan 2-0 kunnen zijn als alle mogelijkheden werden verzilverd.

Woenselse Boys - Boskant 4-0.

Woenselse Boys startte meteen fel en zette druk op Boskant. In het begin ging het nog gelijk op en waren er aan beide kanten kansjes. Maar in de 20ste minuut scoorde Tommy Knigge de 1-0. De thuisploeg kreeg steeds meer grip op Boskant, wat erin resulteerde in de 2-0 in de 37ste minuut na weer een assist van Jur van der Heyden. In de 53ste minuut scoorde Van der Heyden nu zelf op een prachtige pas van Jasper Spapens. In de 74ste minuut werden wat wissels doorgevoerd na kleine pijntjes, maar de thuisploeg bleef voetballen en in de 78ste minuut was het Maurice van Loenen die de eindstand op het bord zette.

Tivoli - VOW 2-1.

Hoewel de stand vooraf anders deed vermoeden, was het een gelijkopgaande wedstrijd. Halverwege de eerste helft kwam Tivoli op een verdiende voorsprong. Mustafa Nawabi gaf de bal voor vanaf de achterlijn, waarna Luc Verbeek gemakkelijk kon binnen knikken, 1-0. In de laatste minuut voor rust ging de rechtsbuiten van VOW in het strafschopgebied over het been van Jordy van de Venne, Bart van de Laar benutte de toegekende penalty, 1-1. De tweede helft was amper vijf minuten onderweg toen de doelman van VOW een vrije trap van Mustafa Nawabi slecht verwerkte, hij tikte de bal voor de voeten van Luc Verbeek die zijn tweede van de middag liet aantekenen, 2-1. De wedstrijd lag daarna veelvuldig stil door overtredingen aan beide kanten en de bezoekers gokte op de lange bal, maar echt gevaarlijk werden zij niet. Zo boekte Tivoli haar eerste overwinning van het seizoen.