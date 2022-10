Mariahout wint ruim; Tongelre de sterkste in stadsderby

Pusphaira - Irene 3-0. Pusphaira startte goed, maar kon de eerste mogelijkheden niet benutten. Daarna werd Irene sterker. Toch scoorde de thuisploeg tweemaal in de eerste helft. Thijs van Rijssel kopte op aangeven van Sean Connely in de verre kruising, 1-0. Daarna maakte Connely de 2-0 door een verlengde bal van Tom Damen te verzilveren. Van Rijssel had in het begin van de tweede helft zijn hattrick kunnen maken, maar volbracht die taak niet. Irene zette aan en daardoor lag het open voor Pusphaira. Het was Tom Hanckmann die met een schot in de korte hoek de wedstrijd besliste in de 75ste minuut, 3-0.

Essche Boys - Woenselse Boys 3-2.

Essche Boys was vanaf minuut één de betere ploeg in de eerste helft en was meer bereid om voor de overwinning te vechten. Dat resulteerde na tien minuten in de 1-0. De gehele eerste helft bleef Essche Boys de betere ploeg en hadden ze kansen om de 2-0 te maken, maar die bleef uit. Na de rust zette Woenselse Boys de tactiek anders neer en ging het al meer gelijkwaardiger op en kwamen ook bij hen wat kansen . In de 71ste minuut werd Jay Jay Gramser weggestuurd: 1-1. Vanaf toen was het een open wedstrijd die alle kanten op kon en in de 82ste minuut kregen de bezoekers een vrije trap op ongeveer twintig meter van het doel. Die werd feilloos ingeschoten door Tommy Knigge, 1-2. De gedachten over een overwinning voor Woenselse Boys waren voorbij toen de thuisploeg in de 87ste minuut de gelijkmaker maakte en dik in de extra tijd zelfs de 3-2. Het was van beide kanten geen goede wedstrijd maar Essche Boys was wel de verdiende winnaar.