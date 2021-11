Mart van de Gevel is na klappers bij Nuenen en UNA ook bij Wezel Sport weer topschutter: ‘Het spel vliegt hier op en neer’

VIERDE KLASSE F ZUID II HVV wint voor het eerst niet; Vier assists Van Hoof bij Mifano

Mifano - SJVV 4-0. Mifano heeft door de ruime overwinning op SJVV een plek in de subtop stevig in handen. Het werd na negentig eenzijdige minuten 4-0 voor de ploeg uit Mierlo. De uitslag had veel hoger kunnen uitvallen als er beter was omgegaan met de kansen. Grote man bij de thuisploeg was wederom Maurice van Hoof. De aanvalsleider scoorde zelf niet maar gaf de assist op alle Mierlose doelpunten. In de eerste helft scoorde Michiel Janssen twee keer uit een hoekschop van Van Hoof, 2-0. Na een uur spelen zette hij Bas van Sinten vrij voor de doelman, 3-0. Pal voor tijd werd het ook nog 4-0 dankzij een rake kopbal van Wessel Klunder, opnieuw uit een, door Van Hoof genomen, hoekschop.

