Marty Heijmans sluit af met drie punten; MVC stelt tweede plek veilig

Vijfde klasse C

Rood-Wit’67 - Tongelre 5-2.

Tongelre had het niet makkelijk tegen Rood-Wit’67. Bij rust keken de Eindhovenaren al tegen een 2-0 achterstand aan. Steef Damen maakte beide goals voor Rood-Wit. Na de rust vocht Tongelre terug. Michael van Hout scoorde de aansluitingstreffer. Het duurde daarna een hele tijd voor er weer gescoord werd. Een kwartier voor tijd viel de 3-1 door Robin van Vuurden. In de slotfase ging het echt los: Van Vuurden maakte de 4-1, Gerard van de Ven maakte de tweede voor Tongelre. Robin van Vuurden verzorgde het slotakkoord door te scoren uit een vrije trap: 5-2.

SVSH - RKSVV 2-1.

“We hebben ontzettend rustig aan gedaan, maar het was niet goed vanuit onze kant”, oordeelt Niels Roijakkers. Bram Verhees opende in de eerste helft de score namens de thuisploeg. Stefan Maas verdubbelde voor rust de score met een afstandsschot. Na de rust kwam RKSVV uit het niets met de aansluitingstreffer. De thuisploeg kwam vervolgens voetballend nergens meer aan toe. De bezoekers net zo min. Het bleef 2-1.

Olympia Boys - RKSVN 4-2.

“Heel mooi om mijn laatste wedstrijd met drie punten af te sluiten”, vertelt de afzwaaiende Marty Heijmans. Olympia Boys had weinig moeite met RKSVN. Kort voor rust opende Jort Hulshof de score. Die lijn zette hij na de rust door. Kort na rust maakte hij de 2-0. Even later zorgde Koen van Bree voor het derde doelpunt van de middag. Jort Hulshof maakte zijn hattrick compleet door de 4-0 te maken. De wedstrijd leek gespeeld, maar in de slotfase kwam RKSVN nog twee keer tot scoren. De twee goals waren onvoldoende voor punten en dus ging de winst naar Olympia Boys.

Vijfde klasse E

MVC - DWSH’18 4-1.

MVC heeft de tweede plaats veiliggesteld en kan zich opmaken voor de nacompetitie. In het thuisduel tegen DSWH wonnen de Mortelnaren gemakkelijk, maar moesten ze eerst balen vanwege een tegendoelpunt. Pas na de rust wist MVC te scoren en de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dirk Figee trok de stand gelijk namens de thuisploeg. Vanuit een hoekschop was het Stan van Hoof die MCV op voorsprong kopte. Kevin Verheijen scoorde de 3-1. Pepijn Spoormakers in de slotfase diep gestuurd en bepaalde met zijn doelpunt de eindstand: 4-1.

Fiducia - Keldonk 2-0.

Twee doelpunten in twee helften bleken voldoende voor de winst bij Fiducia. De ploeg uit De Rips is al weken gehavend en miste tegen Keldonk zeven spelers. In de eerste helft ging het spel op en neer, maar na een halfuur was het Fiducia dat scoorde. Toon van Zeeland maakte het doelpunt. De 2-0 leek ook voor rust te vallen, maar de scheidsrechter keurde de goal af. Na de rust was het lang spannend. Tien minuten voor tijd kreeg Fiducia een penalty omdat Pieter Ploegmakers gevloerd werd. Hij benutte zelf de strafschop en won daardoor met 2-0.