Marty Heijmans volgend seizoen nieuwe trainer van SPV Vlierden

Debuteren­de Helmonder Issam El Maach droomt op Amerikaan­se trip van profdebuut voor Ajax

8 januari Voor Issam El Maach is het een mooie periode. De 18-jarige keeper is afgereisd naar Orlando (Verenigde Staten), waar hij op trainingskamp is met Ajax. Onder de vleugels van eerste doelman André Onana, maar ook Oranje-legende Edwin van der Sar, wil de Helmonder een stap dichterbij zijn debuut in het betaalde voetbal komen.