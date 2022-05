Marvilde gaat eerste klasse in met nieuwkomers Gideon Pieschel, Gino de Wijs en Sam Weijers

TRANSFERSAanvaller Gideon Pieschel ruilt eersteklasser Geldrop na dit seizoen in voor Marvilde, dat zich afgelopen zondag tot kampioen kroonde in de tweede klasse. De 28-jarige Veldhovenaar keert daarmee terug bij de club waar hij in de jeugd met voetballen begon. Daarnaast komen ook de vleugelspitsen Gino de Wijs (25, FC Eindhoven AV) en Sam Weijers (24, SV Valkenswaard) naar Marvilde.

In februari kondigde Pieschel al aan na vier jaar Geldrop op zoek te gaan naar een nieuwe club. ,,Het is wel mooi dat ik weer ga voetballen bij de club waar ik begon, maar het belangrijkste voor mij is dat ik dicht bij huis ga spelen in een heel goede ploeg”, vertelt Pieschel. ,,Ik was zondag toeschouwer bij de kampioenswedstrijd van Marvilde. Ze spelen aanvallend voetbal en de buitenspelers krijgen vaak de bal. Dat spreekt mij aan. Ik had ook een heel goed gesprek met hoofdtrainer Frank Weijers en zijn assistent Ralf Manders. Ik vind het wel moeilijk om weg te gaan bij Geldrop, heb daar goede vriendschappen opgebouwd. Maar volgend seizoen kan ik lekker op de fiets naar het sportpark. En ik ga ervan uit dat Marvilde in de Brabantse eerste klasse komt te spelen. Dat is wel fijn, na jarenlang met Geldrop vooral tegen Limburgse teams te hebben gespeeld.”

Pieschel stapte in de jeugd van Marvilde over naar Rood-Wit Veldhoven, waar de aanvaller in het seizoen 2010-2011 doorbrak. Willem II pikte hem daarna op en na een eenjarig verblijf in de jeugdopleiding van de Tilburgse club behoorde Pieschel een seizoen tot de selectie van RKSV Nuenen. In 2013 volgde een transfer naar het Belgische Witgoor Sport. Nadat Pieschel vanaf januari 2015 een half jaar bij EFC speelde, keerde hij terug bij Rood-Wit Veldhoven. Hij was daar in zijn laatste seizoen ploegtopscorer met zeventien goals in de tweede klasse. In zijn eerste jaar bij Geldrop was Pieschel goed voor dertien doelpunten en het seizoen erop maakte hij negen treffers. Dit seizoen trof hij tot dusver zes keer doel.

Gino de Wijs stapte in 2016 van UNA over naar FC Eindhoven AV en stootte met die ploeg vanuit de derde klasse door naar de eerste klasse. Sam Weijers ging in 2017 van UNA naar DBS en koos het jaar erop voor SBC, waar vader Frank Weijers destijds trainer was. In 2019 verhuisden vader en zoon Weijers naar SV Valkenswaard.

Eerder was al bekend dat Mauro van Houtum (Hapert) en Mitchell Slegers (Rood-Wit V) volgend seizoen deel uitmaken van de selectie van Marvilde en dat Rik Janssens vanuit de eigen gelederen doorstroomt. Ferry Aerts, Mathijs de Bie en Anwar Janssen stoppen en Tayfun Yilmaz verkast naar EMK. In de winterstop was Jordan Bujitu al gestopt bij Marvilde.

Volledig scherm Gino de Wijs in actie voor FC Eindhoven AV. © Frank Laracker / DCI Media

Volledig scherm Sam Weijers (l) in actie voor SV Valkenswaard tegen De Valk. © Frank Laracker / DCI Media