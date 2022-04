Marvilde in extremis langs NWC, Valkenswaard scoort er op los

Koploper Marvilde boekte dankzij twee treffers in blessuretijd een moeizame overwinning op NWC. Valkenswaard had geen enkele moeite met Hilvaria.

Rood-Wit V - Beerse Boys 3-1.

De thuisploeg kende een droomstart tegen de nummer laatst en stond na vijf minuten al met 2-0 voor dankzij treffers van Giovanni van Bladel en Finn van Gullik. Ook daarna kreeg het veel goede mogelijkheden om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien maar faalde het in de afronding. Tien minuten voor de thee viel uit het niets de aansluitingstreffer van Beerse Boys via Niels van Heerbeek. In het tweede bedrijf waren de kansen schaars en gebeurde er lange tijd niets. Een kwartier voor tijd werd het duel beslist door een treffer van Jan van Hout.

Marvilde - NWC 3-1.

NWC begon sterk op bezoek bij aanstaand kampioen Marvilde en kreeg na een kwartier twee grote mogelijkheden om op voorsprong te komen. Robin Rijnders stuitte op doelman Sam van Rooij en ook de rebound van Douwe Hurkmans ging er niet in. Marvilde kreeg in de eerste helft een goede mogelijkheid maar Anwar Janssen schoot in kansrijke positie hoog over. In de tweede helft kwamen de bezoekers op voorsprong via een treffer van Menno Janssen, 0-1. Marvilde bschroefde daarna het tempo op en kwam via Tayfun Yilmaz op gelijke hoogte. Het duel leek geen winnaar te krijgen maar dankzij twee treffers in blessuretijd trok Marvilde de zege alsnog naar zich toe: Clint van Doorn en Sem van Rhee scoorden.

Mierlo-Hout - De Valk 0-1.

In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende trok De Valk in de slotfase de zege naar zich toe. In de eerste helft gebeurde er niet veel op sportpark De Beemd. Het duel speelde zich vooraf op het middenveld af. Dat was ook zo in de tweede helft. Op het moment dat het leek alsof er niet gescoord zou worden schoot Luc Nouwen, na in eerste instantie de paal geraakt te hebben, de winnende treffer tegen de touwen.

Someren - Oirschot Vooruit 2-2.

Het werd een aantrekkelijke wedstrijd op sportpark De Potacker waar de thuisploeg naar iets meer dan tien minuten spelen op voorsprong via Koen de Louw. Kort daarna trof Thijs Martens de lat namens de thuisploeg. Op het half uur schoot Bram van Straten de bezoekers op gelijke hoogte maar niet veel later schoot Luc Bouwmans de thuisploeg wederom op voorsprong. Via wederom Van Straten kwam Oirschot in de tweede helft wederom op gelijke hoogte waarna een heuse belegering van het Oirschotse doel volgde. Someren raakte twee keer de lat en zag nog een handvol andere kansen om zeep geholpen worden waardoor het genoegen moest nemen met een puntendeling.

Valkenswaard - Hilvaria 5-0.

Tegen een Hilvaria dat letterlijk open huis hield boekte Valkenswaard een ruime 5-0 overwinning. Volgens leider John Wijnen had de uitslag nog veel hoger kunnen uitvallen als zijn ploeg beter met de kansen was omgesprongen. Via twee treffers van Thom van der Donk stond het halverwege al 2-0. In de tweede helft bepaalden Jordy Maes, Cas Glazer en Jordi van Meurs de eindstand op 5-0.

Braakhuizen - Sparta’25 0-0.

In de strijd tegen degradatie pakte Braakhuizen een belangrijk punt in het treffen tegen Sparta'25. In de eerste helft was de thuisploeg beter en leek Rick Slaats de score te openen maar zijn treffer werd geannuleerd. In de tweede helft raakte Christian Messerschmidt na een kopduel ernstig geblesseerd. De verdediger werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Sparta'25 was daarna beter maar gescoord werd er niet.