Marvilde kan champagne koud zetten, strijd onderin weer spannend

TWEEDE KLASSE HAls er überhaupt nog spanning was in de titelstrijd dan is die na vandaag weg. Marvilde won moeizaam van Someren en zag Oirschot Vooruit verliezen. Door een belangrijke zege van Beerse Boys op Braakhuizen is het onderin wel ongemeend spannend.

Marvilde - Someren 3-1.

Koploper Marvilde heeft uitstekende zaken gedaan, het won de lastige thuiswedstrijd tegen Someren met 3-1 en zag de concurrentie averij oplopen. In de achtste minuut was het raak voor de thuisploeg via Sil van Herwijnen, 1-0. Someren was daarna beter maar kwam niet tot scoren. Dat deed het wel pal na de thee, Koen de Louw schoot in twee instanties raak. Direct vanaf de aftrap kreeg Marvilde een strafschop die werd benut door Robbert Born. Een kwartier voor tijd werd het duel beslist, Van Herwijnen schoot de 3-1 binnen.

Beerse Boys - Braakhuizen 1-0.

In de strijd om rechtstreekse degradatie heeft Beerse Boys een belangrijke overwinning geboekt op Braakhuizen. De achterstand bedraagt nu nog slechts twee punten op de Geldropenaren. Beide teams wilden niet verliezen en dat kwam het spelbeeld niet ten goede. In de eerste helft hadden de bezoekers een licht overwicht maar kwam het niet tot scoren. Dat deed Beerse Boys tien minuten na rust wel via Erik Jans. Een slotoffensief van Braakhuizen resulteerde niet in de gelijkmaker.

De Valk - Rood-Wit V 1-2.

Dankzij een knappe overwinning op De Valk heeft Rood Wit V zich stevig in de middenmoot genesteld. De start was voor de thuisploeg en al in de derde minuut was het raak via een rake kopbal van Max Leidelmeijer. Halverwege de eerste helft schoot Giovanni van Bladel de bezoekers op gelijke hoogte. In de tweede helft gebeurde er lange tijd niets op 't Valkennest maar uit een counter scoorde Jan van Hout een kwartier voor tijd de winnende treffer.

NWC - Oirschot Vooruit 2-1.

Na twintig minuten kwam de thuisploeg terecht op voorsprong via Douwe Hurkmans. NWC was beter maar speelde slordig. De gelijkmaker, tien minuten voor het rustsignaal, kwam dan ook na geschutter achterin bij de oranjehemden: Fons Meeuwis schoot raak. In de tweede helft kregen beide ploegen enkele mogelijkheden maar leek het duel te eindigen in een gelijkspel. Daar dacht topscorer Youri van Brussel anders over en diep in blessuretijd zorgde hij, na een mooie individuele actie, voor een Astense driepunter, 2-1.

Hilvaria - RKVVO 3-1.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van RKVVO, Hilvaria stond met rust dan ook terecht met 2-0 voor. In de tweede helft kregen de bezoekers een uitgelezen mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen maar Martijn van Dijk zag zijn strafschop gekeerd worden. Nadat de thuisploeg op 3-0 kwam zorgde Bram van Sambeek voor de eretreffer van RKVVO.

Sparta’25 - Valkenswaard 2-0.

De thuisploeg boekte een eenvoudige overwinning op Valkenswaard, 2-0. Al vroeg in de wedstrijd scoorde Brent Lok de 1-0. Sparta'25 bleef daarna domineren en kreeg enkele goede mogelijkheden om de voorsprong te vergroten maar het faalde in de afronding. Valkenswaard was aanvallend onmachtig. Omdat de thuisploeg ook in de tweede helft verzuimde om de wedstrijd te beslissen bleef het lang spannend. In de slotfase schoot Robin Knapp de beslissende 2-0 tegen de touwen.