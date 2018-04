Marvilde op 1 mei naar Uno Animo voor halve finale districtsbeker

KWARTFINALE DISTRICTSBEKER Gemert via SV Deurne naar eerste ronde KNVB-beker

5 april De naam van hoofdklasser Gemert gaat van de zomer in de grote tombola als geloot gaat worden voor de eerste ronde van de KNVB-beker. Dankzij een 4-1 zege donderdagavond op SV Deurne is Gemert zeker van de halve finale in de districtsbeker en een ticket voor het nationale bekertoernooi.