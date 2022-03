Marvilde pakt in derby eerste periodetitel

Volledig scherm Anwar Janssen maakte vanmiddag de enige treffer voor Marvilde © Frank Laracker / DCI Media

Marvilde - Rood-Wit V 1-0.

Het was absoluut niet de beste wedstrijd die koploper Marvilde speelde in de derby tegen Rood Wit V, maar daar maalt niemand om op sportpark Jongelingsveld. Dankzij een 1-0 overwinning werd beslag gelegd op de eerste periodetitel. De kansen waren schaars in de eerste helft en het spel speelde zich vooral af op het middenveld. Pal voor rust viel de bevrijdende openingstreffer via Anwar Janssen, 1-0. In de tweede helft gebeurde er niet veel en werd er niet meer gescoord.

Beerse Boys - RKVVO 0-3.

De bezoekers waren vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en wonnen ruim met 0-3 op bezoek bij Beerse Boys. Na iets meer dan tien minuten spelen schoot Martijn van Dijk de ploeg uit Oers op voorsprong. Beerde Boys kreeg daarna een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Daan Mulders zag zijn strafschop gekeerd worden door Wouter Verhoeven. Vijf minuten voor het rustsignaal was Van Dijk wederom trefzeker, 0-2. In de tweede helft gebeurde er niet veel, zeker nadat Jordi Verhoeven RKVVO op 0-3 had geschoten was de wedstrijd beslist.

Someren - Braakhuizen 3-0.

Zonder heel denderend te spelen boekte Someren een ruime 3-0 overwinning op Braakhuizen. Al in de eerste minuut was Wesley van de Boomen dicht bij de openingstreffer voor de thuisploeg, maar zijn inzet spatte op de lat uiteen. Nadat Luc Bouwmans namens Someren in vrije positie naast kopte was het niet veel later toch raak; Max Sonnemans schoot een afgeslagen corner in de kruising, 1-0. In de beginfase van de tweede helft drong Braakhuizen aan, maar kon amper amper gevaarlijk worden. Someren speelde matig, maar kwam een kwartier voor tijd op 2-0 via Koen de Louw. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde Luc Bouwmans waarmee hij de eindstand bepaalde op 3-0.



Het doelpunt van Someren-speler Max Sonnemans:

NWC - Valkenswaard 4-2.

In de eerste twintig minuten gebeurde er bijster weinig op sportpark 't Root. Niet veel later werd het publiek wakker geschud door een wel heel opmerkelijk eigen doelpunt van Valkenswaard-speler Jordy Maes. De verdediger speelde de bal veel te hard en te hoog terug waarna de doelman kansloos moest toekijken hoe de bal over de doellijn rolde, 1-0. In de tweede helft speelde NWC een stuk sterker en kwam het op 2-0 via Douwe Hurkmans. Enkele minuten later werd het duel beslist door Robin Rijnders die ongehinderd raak kopte bij de tweede paal, 3-0. Jordy van Meurs maakte op het uur de 3-1 namens Valkenswaard, maar direct vanaf de aftrap schoot Youri van Brussel de 4-1 tegen de touwen. In de slotminuut viel de 4-2, nu scoorde Maes in het goeie doel.

Hilvaria - Sparta’25 5-2.

De ploeg uit Beek en Donk leed een forse nederlaag op bezoek bij Hilvaria, 5-2. De start was nog wel goed voor de ploeg van trainer Patrick Methorst; in de derde minuut schoot Daan van Heijnsbergen Sparta'25 op voorsprong, 0-1. Hilvaria zette daarna aan en kwam na twintig minuten op gelijke hoogte en pal voor rust viel ook de 2-1. Direct na de thee viel ook de 3-1 voor de thuisploeg. Daan van Heijnsbergen zorgde niet veel later voor de 3-2 maar spannend werd het niet meer. In een tijdsbestek van drie minuten bepaalde Hilvaria de eindstand op 5-2.