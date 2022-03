Marvilde slacht RKVVO in derby; Meeuwsen grote man bij Mierlo-Hout

Marvilde - RKVVO 6-1.

Marvilde kwam via Anwar Janssen al binnen vijf minuten op voorsprong. RKVVO kwam via Martijn van Dijk in de dertiende minuut langszij. Marvilde besliste de wedstrijd nog voor rust. Een afstandsschot van Mark van Doorn betekende 2-1, Janssen kopte de 3-1 binnen en Twan Demin zorgde voor 4-1. Na de pauze konden de bezoekers het Marvilde niet meer lastig maken, zeker niet toen Ferry Aerts de 5-1 had gemaakt. Een minuut voor tijd maakte invaller Mathijs de Bie op aangeven van Van Doorn de 6-1.

Beerse Boys - Mierlo-Hout 1-3.

Thom Meeuwsen was de grote man bij Mierlo-Hout op bezoek bij rode lantaarndrager Beerse Boys, de buitenspeler was bij alle doelpunten de aangever. Op een barslecht veld kopte Jasper Lalisang na tien minuten de openingstreffer tegen de touwen,0-1. De voorsprong werd op het half uur verdubbelt dankzij Jeroen Rooijakkers. Direct na de thee knikte Mike de Meij de 0-3 binnen. Beerse Boys deed tien minuten voor tijd wat terug, Bob Smolders zorgde voor een 1-3 eindstand.

De Valk - Someren 3-3.

De ooit zo degelijke defensie van Someren incasseerde op bezoek bij De Valk wederom drie treffers, in de laatste twee wedstrijden moest het net zoveel doelpunten slikken als in de voorgaande twaalf. Toch leek er bij de rust geen vuiltje aan de lucht, via twee treffers van Thijs Martens gingen de bezoekers met een ruime voorsprong aan de thee. In de tweede helft drukte De Valk door en dit resulteerde in twee treffers in vijf minuten: Joran Vermeulen en Luuk Broers waren succesvol, 2-2. Met een fraaie kopbal leek Nick de Louw alsnog voor een Somerense driepunter te zorgen maar één minuut later zorgde Dion Vermeulen voor de 3-3 eindstand.

Hilvaria - Braakhuizen 2-3.

De spelers van Braakhuizen waren in het eerste kwartier nog niet bij de les en kwamen terecht op achterstand. Na een half uur verschalkte een verdediger van Hilvaria zijn eigen doelman en stond het weer gelijk. Dit leek ook de ruststand te worden maar een fout achterin bij Braakhuizen zorgde voor een 2-1 tussenstand. In de tweede helft waren de bezoekers veel sterker en grepen ze via treffers van Ibrahim Sanatci en Bob van de Ven de zege, 2-3.

NWC - Rood-Wit V 2-2.

NWC heeft tegen Rood Wit V onnodig puntverlies geleden. Op sportpark 't Root was het in de eerste helft eenrichtingsverkeer richting het Veldhovense doel, maar uitstekende mogelijkheden waren niet besteed aan Robin Rijnders en Youri van Brussel. De tweede helft was amper vijf minuten bezig toen NWC eindelijk op voorsprong kwam dankzij Arne van Geffen, 1-0. De bezoekers hadden tot op dat moment niet veel te zeggen maar kwamen uit het niets op gelijke hoogte via Stef Fasen, die geklungel van doelman Gijs Brüsewitz afstrafte. Een verrassing leek in de maak toen Jan van Hout de 1-2 maakte, maar kort voor het laatste fluitsignaal zorgde Van Brussel voor de 2-2.

Sparta’25 - Oirschot Vooruit 2-1.

Runner-up Oirschot Vooruit ziet koploper Marvilde steeds verder uitlopen, op bezoek bij Sparta'25 werd met 2-1 verloren en de achterstand bedraagt nu zeven punten. Vanaf het eerste fluitsignaal trokken beide ploegen ten aanval maar doelpunten bleven in de eerste helft uit. Tien minuten na de onderbreking kwam Sparta'25 op voorsprong via Robin Knapp, 1-0. Dankzij een treffer van Brent Lok een kwartier voor tijd leek het duel beslist, maar Bram van Straten zorgde met de 2-1 nog voor een spannende slotfase. In de stand kwam echter geen verandering meer.