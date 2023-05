Marvilde stapt met vaandelteam noodgedwongen over naar het zaterdagvoetbal: ‘We kunnen niet anders’

,,De laatste jaren is het telkens afwachten of we voldoende selectiespelers hebben”, vertelt Peter Verstappen, bestuurslid en elftalleider van het eerste. ,,Omdat veel spelers na dit seizoen stoppen of in onze zaterdagteams willen gaan voetballen, hielden we in totaal nog maar elf selectiespelers over voor het eerste en tweede elftal. Dat viel voor ons niet meer aan te vullen, want je hebt er zo’n 35 nodig. Vanuit de jeugd komt ook niks door, want die jongens willen allemaal op zaterdag blijven voetballen. Vandaar dat we noodgedwongen de keuze hebben moeten maken om na 97 jaar van het zondagvoetbal over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Ik zit al 21 jaar in het bestuur en ben altijd gewend geweest om op zondag te voetballen, maar dat gaat nu dus veranderen. Het is een schok voor de club en Veldhoven, maar we kunnen niet anders.”