Marvilde zet kroon op magnifiek seizoen

TWEEDE KLASSE HMarvilde is kampioen geworden van de tweede klasse H en keert voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 terug in de eerste klasse. Diep in blessuretijd kroonde Sil van Herwijnen zich tot held door de verlossende treffer te maken.

Marvilde - De Valk 2-1.

Dankzij een treffer van Sil van Herwijnen in blessuretijd heeft Marvilde zich gekroond tot kampioen van de tweede klasse. Lange tijd leek het vandaag niet te gaan gebeuren voor de koploper. Via een treffer van Joran Vermeulen stond De Valk lange tijd op voorsprong. Twan Demin schoot twintig minuten voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen. De tussenstanden op de andere velden pakten zo uit dat Marvilde bij winst de titel zou grijpen. Deze kwam er diep in blessuretijd via Sil van Herwijnen.

Mierlo-Hout-Someren 3-2.

De eerste corner van de uitploeg leverde direct een doelpunt op. Justin Hoeben maakte na een minuut de 0-1. Die tegenklap wilde Mierlo-Hout snel verwerken. Een combinatie tussen Mike de Meij en Jasper Lalisang bracht de laatstgenoemde in duel met de Someren-doelman Kevin Aben. De goalie tikte hem aan en er kwam een penalty. Lalisang ging zelf achter de bal staan en scoorde: 1-1 in de zestiende minuut. Zeven minuten later was het weer raak voor de Helmonders. De Meij schoot op aangeven van Thom Meeuwsen in de verre hoek binnen: 2-1. Na rust waren de meesten kansen voor de thuisploeg. De Meij miste eerste nog wat mogelijkheden, waaronder een bal tegen de paal. Toch kopte de spits Mierlo-Hout in de 85e minuut naar 3-1. In de absolute slotfase maakte Gjalt Burger het nog spannend door via de onderkant van de lat 3-2 binnen te vuren. Het bleef bij die ene aansluitingsgoal.

Valkenswaard - Oirschot Vooruit 2-2.

Dat Valkenswaard geen drie punten overhield aan het treffen met Oirschot Vooruit lag aan het feit dat het een handvol kansen verprutste. In de tweede helft kwamen de bezoekers tegen de verhoudingen in op voorsprong via Koen Versteden, 0-1. Via twee treffers van Thom van de Donk, waarvan een vanaf de strafschopstip, leek de thuisploeg de volle buit te pakken maar pal voor tijd schoot Fons Meeuwis de 2-2 binnen.

Braakhuizen - NWC 0-8.

NWC speelde een uitstekende tweede helft waarin het liefst zeven keer scoorde. Bij rust stond het via Arne van Geffen 0-1. Na de thee was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Braakhuizen. Daan van Gansewinkel schoot de 0-2 binnen. Youri van Brussel maakt vanaf ruim veertig meter de 0-3. Via treffers van Douwe Hurkmans, Gijs Manders, Tim van Dijk en Van Brussel (2) behaalde NWC een eclatante overwinning.

Sparta’25 - Hilvaria 0-1.

De thuisploeg leed een verrassende nederlaag tegen Hilvaria. Ondanks dat Sparta'25 het betere van het spel had werd er in de eerste helft niet gescoord. In de tweede helft liep Sparta'25 tegen een counter aan waaruit de 0-1 viel.